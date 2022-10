India: valanga investe gruppo alpinisti sull'Himalaya,10 morti

NEW DELHI, 05 OTT - Almeno 10 persone sono morte nell'Himalaya indiano, nello Stato settentrionale dell'Uttarakhand, secondo il bilancio delle vittime reso noto dalla polizia oggi dopo che una valanga ha spazzato via un gruppo di scalatori ieri a un'altitudine di 4.880 metri. Sono 18 le persone ancora disperse. "Le squadre di soccorso hanno recuperato 10 corpi", ha dichiarato la polizia su Twitter, aggiungendo che 14 persone sono state tratte in salvo. Ieri sera i soccorsi erano stati sospesi a causa del maltempo. Il gruppo era costituito da allievi e istruttori di un istituto locale di alpinismo, il Nehru Institute of Mountaineering.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA