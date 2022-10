Inigo Lambertini nuovo ambasciatore d'Italia a Londra

ROMA, 06 OTT - Inigo Lambertini ha assunto oggi l'incarico di Ambasciatore d'Italia a Londra. Lo rende noto la Farnesina. Nato a Napoli il 10 giugno 1959, nel giugno 1983 si laurea in Giurisprudenza cum laude presso l'Università Federico II a Napoli. Dopo aver svolto attività di ricerca presso l'Université Libre de Bruxelles, nel 1987 entra in carriera diplomatica, con specializzazione economico-commerciale, ed è assegnato alla Direzione Generale per gli Affari Economici. Dopo aver ricoperto numerosi incarichi, dal 24 luglio 2018 è Capo del Cerimoniale Diplomatico della Repubblica. Parla fluentemente italiano, inglese, francese, spagnolo e portoghese. È inoltre Cavaliere di Gran Croce dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA