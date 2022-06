SYLHET, 18 GIU - Sono almeno 41 le vittime delle inondazioni dovute alle piogge monsoniche in India e Bangladesh. Lo riferiscono le autorità. Le scuole sono state trasformate in rifugi di emergenza per ospitare le persone nei villaggi che sono stati sommersi in poche ore dall'acqua alta. In Bangladesh, più di quattro milioni di persone sono bloccate dalle inondazioni.

