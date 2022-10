Inondazioni sull'isola di Creta, almeno due i morti

ATENE, 16 OTT - Almeno due persone sono morte nella regione di Heraklion a causa delle forti inondazioni che hanno colpito l'isola greca di Creta, secondo quanto riferito oggi dai vigili del fuoco. Ieri, un uomo di 50 anni è stato trovato morto nella località turistica di Agia Pelagia dopo essere rimasto intrappolato nella sua auto a causa delle piogge torrenziali. Il passeggero che era con lui, 49 anni, era disperso e questa mattina i pompieri hanno recuperato il suo cadavere in mare. Secondo l'emittente statale Ert, i due si stavano recando a Heraklion per lavoro. Da ieri mattina, piogge torrenziali si sono abbattute sul nord-est di Creta. I vigili del fuoco e i servizi di soccorso sono stati mobilitati anche oggi per aiutare gli abitanti colpiti dall'eccezionale alluvione. La protezione civile ha chiesto alla popolazione di rimanere vigile a Creta a e nelle isole circostanti: Rodi, Karpathos, Kastellorizo e Kassos. Oggi sull'isola è attesa la visita del vice ministro degli Interni per valutare l'entità dei danni. Al momento, riferisce Ert, più di 15 negozi, soprattutto ristoranti di lusso, sono stati danneggiati ad Agia Pelagia.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA