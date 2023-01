Insulti anti-semiti,Australia potrebbe negare visto a Kanye West

NEW YORK, 25 GEN - Kanye West potrebbe non incontrare mai, almeno su suolo australiano, i suoi suoceri. Al rapper, infatti, potrebbe essere negato un visto d'ingresso a causa dei suoi insulti anti-semiti su Twitter, secondo fonti governative citate dalla Cnn. West dovrebbe visitare l'Australia per incontrare la famiglia della nuova moglie Bianca Censori, cresciuta a Melbourne. "Persone come lui che hanno fatto richiesta di visto sono state respinte - ha detto alla Cnn il ministro all'Istruzione Jason Clare -. Se farà richiesta dovrà sottoporsi allo stesso procedimento e rispondere alle stesse domande". In passato il governo australiano ha negato o revocato visti a personalità dell'estrema destra. Tra questi il teorico del complotto britannico David Icke o Gavin McInnes, fondatore del gruppo razzista e suprematista Proud Boys.

