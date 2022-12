Intesa a Congresso Usa per altri 800 mln a Kiev nel '23

WASHINGTON, 07 DIC - Intesa al Congresso per almeno 800 milioni di dollari di ulteriori aiuti militari a Kiev per il prossimo anno, secondo la legge da 858 miliardi per le spese della Difesa concordata in parlamento dopo lunghi negoziati. Il provvedimento autorizza anche sino a 10 miliardi di dollari in cinque anni a favore della difesa di Taiwan e 11,5 miliardi di dollari di nuovi investimenti per rafforzare le iniziative di deterrenza nel Pacifico. Lo riferiscono i media Usa.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA