Intesa Italia-Angola per l'aumento di forniture di gas

ROMA, 20 APR - Intesa per nuove attività nel settore del gas naturale, anche per aumentare l'export verso l'Italia, e su progetti congiunti a favore della de-carbonizzazione e transizione energetica dell'Angola. E' la dichiarazione d'intenti sottoscritta oggi a Luanda durante la missione di Luigi Di Maio e Roberto Cingolani, accompagnati dall'ad Eni Descalzi. "Abbiamo raggiunto un altro importante accordo con l'Angola per l'aumento delle forniture di gas. Si conferma l'impegno dell'Italia a differenziare le fonti di approvvigionamento: un'azione costante a difesa delle famiglie e delle imprese italiane", ha commentato Di Maio.

