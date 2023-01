Iran, al lavoro per chiudere all'Europa lo stretto di Hormuz

ISTANBUL, 23 GEN - Il Parlamento iraniano valuterà "un piano urgente" per imporre restrizioni ai movimenti delle navi commerciali europee nello stretto di Hormuz. Lo ha detto il vice presidente della Commissione parlamentare per gli Affari Interni Mohammad Hassan Asfari, come riporta Mehr, facendo sapere che la decisione è una delle possibili contromisure per l'emendamento approvato recentemente dal Parlamento europeo che chiede l'inserimento delle Guardie della rivoluzione iraniana nella lista dei terroristi designati dall'Unione europea. "Sicuramente non resteremo in silenzio, chiudere lo stretto di Hormuz è nell'agenda del parlamento", ha affermato il deputato invitando "gli europei a cancellare la decisione prima che sia troppo tardi".

