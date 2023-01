Iran: altri tre manifestanti condannati a morte

TEHERAN, 09 GEN - Tre persone sono state condannate a morte per l'uccisione di membri delle forze di sicurezza ad Isfahan durante le proteste in corso da quasi 4 mesi in Iran. Saleh Mirhashemi Baltaghi, Majid Kazemi Sheikhshabani e Saeed Yaghoubi Kordsofla erano accusati di "attacco terroristico armato" e di avere sparato uccidendo tre membri delle forze di sicurezza, come riporta Irna. Sono stati condannati alla pena capitale per 'Muharebeh' (inimicizia contro Dio) per avere "minato la sicurezza del Paese" utilizzando armi e guidando un gruppo criminale.

