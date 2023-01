Iran: Amnesty, Comune e Unibo sollecitino la Farnesina

BOLOGNA, 06 GEN - "Sarebbe importante ora che Comune e Università di Bologna sollecitassero la Farnesina a verificare qual è la situazione del fratello di Mehdi e, qualora risultasse ancora arrestato, chiederne la scarcerazione". Lo dichiara Riccardo Noury, portavoce di Amnesty International Italia, dopo la notizia dell'arresto del fratello del trentenne Mehdi Zare Ashkzari, ex studente a Bologna, morto in Iran dopo venti giorni di coma a causa delle torture subite in carcere.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA