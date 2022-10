Iran: atleta Rekabi, grazie iraniani e mondo per il sostegno

TEHERAN, 22 OTT - "Sono infinitamente grata per il sostegno di tutto il popolo iraniano, il popolo più dignitoso del pianeta, atleti e non atleti, e per tutto il sostegno della comunità internazionale": lo ha scritto ieri in un messaggio sui social media Elnaz Rekabi, la scalatrice iraniana che domenica scorsa ha gareggiato senza il velo ai Campionati asiatici in Corea del Sud. "Quello che ho guadagnato fino ad oggi è stato grazie alla cura di voi anime belle; e il futuro non sarebbe una strada senza ostacoli se non ci foste voi", ha affermato Rekabi. Poi, ringraziando le centinaia di persone che mercoledì sono andate all'aeroporto Imam Khomeini per darle il benvenuto a casa, applaudendo e gridando "Rekabi, l'eroina", ha aggiunto: "Vi amo". Concludendo con: "Io, il popolo, l'Iran". Rekabi è ora agli arresti domiciliari.

