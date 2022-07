Iran: cittadino svedese arrestato con accusa di spionaggio

TEHERAN, 30 LUG - Un cittadino svedese è stato arrestato in Iran dalle forze di intelligence con l'accusa di spionaggio. Lo riferisce l'agenzia di stampa Fars. Il ministero dell'Intelligence, scrive ancora la Fars, aveva dei sospetti sul cittadino e ne aveva monitorato i collegamenti e i viaggi nelle città iraniane durante le sue precedenti visite nel Paese. L'arrestato, si apprende, ha avuto contatti e legami con alcuni cittadini europei e non europei che sono nella lista dei 'sospettati' dal ministero in Iran. Inoltre, il cittadino svedese ha visitato Israele prima di recarsi nella repubblica islamica.

