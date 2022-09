Iran: cortei in serata, manifestanti sfidano regime senza velo

PARIGI, 25 SET - Cortei si sono svolti in serata in Iran a sostegno di Mahsa Amini, la 22/enne morta dopo essere stata arrestata dalla polizia morale per non aver indossato correttamente il velo. I manifestanti hanno gridato anche stasera la loro rabbia. In un video divenuto virale sui social - apparentemente girato questa sera - si vede una donna che cammina con la testa scoperta e sventola il velo in mezzo alle strade di Teheran, infrangendo le rigide regole di abbigliamento. In Iran, le donne devono coprire i capelli e il corpo fino al ginocchio e non devono indossare pantaloni attillati o jeans strappati. I filmati virali delle proteste degli ultimi giorni hanno mostrato donne iraniane che bruciano il velo.

