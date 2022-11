Iran, 'festeggia vittoria Usa in strada,ucciso da polizia'

ROMA, 30 NOV - Un uomo di 27 anni Mehran Samak è stato ucciso ieri a Anzali, nel nord dell'Iran, dalle forze di sicurezza del regime. La notizia rimbalza su numerosi account Twitter iraniani che sostengono che l'uomo sia stato ammazzato mentre alcune persone erano in strada per festeggiare la sconfitta della squadra della Repubblica Islamica contro gli Usa ai Mondiali. Il giornalista iraniano Pouria Zeraati scrive che Mehran è stato colpito da uno sparo alla testa ed è morto in seguito in ospedale. La notizia è stata rilanciata anche da Iran International, un media di opposizione con sede a Londra.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA