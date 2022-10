Iran,francesi fermati nelle rivolte accusati di spionaggio

TEHERAN, 25 OTT - "Le spie francesi arrestate recentemente, con altri stranieri, sono accusate di 'raduno e collusione contro la sicurezza nazionale' e 'spionaggio'". Lo ha detto il portavoce della magistratura iraniana Massoud Setayeshi, come riporta Irna, sottolineando che si tratta di un caso importante e che le inchieste continuano. "Abbiamo raccolto diverse informazioni di valore e strategiche dai detenuti stranieri che stiamo studiando", ha detto il funzionario. Sono 9 gli stranieri arrestati per le proteste in corso da oltre un mese in Iran, tra loro l'italiana Alessia Piperno.

