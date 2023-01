Iran: istigarono a scioperi durante proteste, 4 condanne

TEHERAN, 08 GEN - Quattro iraniani sono stati condannati a pene che vanno da uno a 10 anni di carcere per aver incitato ad uno sciopero durante il movimento di protesta. Lo ha annunciato oggi una fonte ufficiale. L'Afp precisa che è la prima volta che un tribunale pronuncia condanne per istigazione allo sciopero durante le proteste scatenate dalla morte di Mahsa Amini dopo il suo arresto da parte della polizia morale. Il 5 dicembre, gli attivisti hanno lanciato sui social network appelli per uno sciopero di tre giorni a sostegno delle proteste. I quattro possono presentare appello.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA