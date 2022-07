Iran: Khamenei sostiene obbligo Hijab e critica Occidente

TEHERAN, 27 LUG - Le fallite proteste contro l'obbligo dell'hijab, iniziate dopo la vittoria della Rivoluzione islamica del 1979, si stanno attualmente ripetendo, ha dichiarato la Guida Suprema dell'Iran Ali Khamenei. "L'Occidente ha da tempo tentato di iniettare l'idea che la politica e la religione siano separate, ma il popolo iraniano ha rifiutato questa affermazione. Perciò la mafia delle potenze occidentali, con i sionisti a capo e gli Stati Uniti come finestra, è furiosa e trama per colpire la Repubblica islamica" ha detto Khamenei in riferimento alle recenti proteste contro l'obbligo dell'hijab in Iran. Gli iraniani hanno avviato una nuova campagna con l'hashtag `#Hijab_No_Hijab' o #No_to_obligatory_Hijab' e il 12 luglio sono scesi in piazza senza Hijab. Un gran numero di video o foto sono diventati virali sui social media, mostrando un gruppo di donne senza velo in strada. Altri video mostrano il violento confronto con la polizia. Uno di questi mostra una madre che urla per strada e chiede alla polizia di non portare con il furgone la figlia arrestata perché malata.

