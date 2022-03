Iran, 'Operiamo in linea con Agenzia atomica internazionale'

TEHERAN, 12 MAR - L'Iran agisce in linea con i regolamenti sulle relazioni tecniche e professionale con l'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea) e nessuna infiltrazione o influenza politica può danneggiare queste relazioni. Lo fa sapere il capo dell'Organizzazione per l'energia atomica dell'Iran, Mohammad Eslami, secondo quanto riporta l'agenzia Irna. "Non permetteremo che i nemici muovano accuse contro l'Iran attraverso la malizia e le infiltrazioni dei sionisti", ha affermato Eslami. Durante i colloqui per il rilancio dell'accordo sul nucleare, in corso a Vienna dal 29 novembre, l'Iran ha lanciato un appello per la chiusura di un caso riguardante il ritrovamento, da parte dell'Aiea, di tracce di uranio in alcuni siti nucleare iraniani non dichiarati. Durante una recente visita a Teheran del direttore dell'Aiea Rafael Grossi, l'Iran ha presentato un piano di tre mesi per cercare di risolvere la questione.

