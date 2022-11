TEHERAN, 03 NOV - Un paramilitare è stato ucciso e diversi poliziotti sono rimasti feriti in scontri vicino a Teheran. Lo riporta la Tv di Stato. In Iran l'ondata di proteste dopo la morte di Mahsa Amini non si ferma e diversi scontri tra polizia e manifestanti sono divampati anche oggi in varie città del Paese.

