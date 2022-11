TEHERAN, 13 NOV - In Iran è stata decisa la prima condanna a morte dopo le "rivolte" esplose in seguito alla morte di Mahsa Amini, la ventenne arrestata e poi deceduta perchè non indossava correttamente il velo. Lo rende noto l'autorità giudiziaria iraniana.

