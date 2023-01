ROMA, 04 GEN - Taraneh Alidousti, una delle più famosi attrici iraniane, è stato rilasciata su cauzione e ha lasciato il temibile carcere di Evin a Teheran. L'attrice era stata arrestata lo scorso mese per aver preso parte alle proteste anti-regime. Lo annuncia Iran International. Per la liberazione dell'attrice si erano mobilitati in molti, compreso il Festival di Cannes.

