Iran, risoluzione Aiea 'politica e non costruttiva'

TEHERÁN, 09 GIU - L'Iran bolla come "politica e non costruttiva" la risoluzione adottata ieri dall'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea) che richiama formalmente all'ordine l'Iran per la sua mancanza di cooperazione. "L'Iran condanna l'adozione della risoluzione - presentata da Stati Uniti, Gran Bretagna, Francia e Germania in ambito di consiglio dei governatori dell'Aiea - che è un'azione politica, non costruttiva e scorretta", sottolinea un comunicato del ministero iraniano degli Esteri. Teheran, quindi, afferma che risponderà in modo "deciso e proporzionato" alla risoluzione, stando al portavoce del ministero degli Esteri iraniano Saeed Khatibzadeh, citato dall'Irna. Gli Usa, insieme a Germania, Francia e Gran Bretagna, "hanno messo la loro agenda poco lungimirante davanti alla credibilità dell'Aiea facendo pressioni per una risoluzione mal calcolata e poco avveduta contro un Paese che ha il programma nucleare più trasparente e pacifico al mondo" ha affermato Khatibzadeh aggiungendo che i Paesi occidentali che hanno preparato la bozza per la risoluzione "saranno responsabili per le conseguenze".

