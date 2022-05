Iran: sale a 18 bilancio vittime crollo edificio Metropol

ISTANBUL, 26 MAG - È salito a 18 il bilancio delle vittime dopo il crollo dell'edificio commerciale Metropol lunedì nella città sud-occidentale di Abadan, nella provincia del Khuzestan in Iran. Lo fa sapere l'agenzia Irna citando una dichiarazione del prefetto cittadino Ehsan Abbaspour secondo cui "il numero esatto delle persone ancora intrappolate sotto le macerie non è chiaro" mentre 37 sono state salvate e le operazioni di soccorso continuano. Un'inchiesta è stata aperta per determinare le cause del crollo mentre almeno 10 persone, tra cui il sindaco e due ex sindaci, sono stati arrestati con l'accusa di essere "responsabili" per l'incidente, ha fatto sapere la Tv di Stato. Secondo numerosi video condivisi sui social media, ieri sera ci sono state proteste ad Abadan con centinaia di persone che hanno chiesto le dimissioni del governo inneggiando alla dinastia dell'ultimo scià di Persia Reza Pahlavi. Contestazioni spontanee contro le autorità della repubblica islamica, ritenute dalla folla responsabili del crollo dell'edificio a causa di presunte negligenze, si sono susseguite ogni giorno a partire da lunedì.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA