Iran: sequestro lampo di due navi drone Usa nel mar Rosso

TEHERAN, 03 SET - Una flottiglia navale iraniana ha sequestrato brevemente due navi militari americane da ricerca senza pilota nel Mar Rosso rilasciandole poco dopo, secondo quanto riportato dai media statali iraniani. "Il cacciatorpediniere Jamaran della marina iraniana ha incontrato diverse navi militari americane da ricerca senza pilota sulla rotta marittima internazionale mentre svolgeva una missione antiterrorismo nel Mar Rosso", ha detto la TV di Stato, aggiungendo che la flottiglia, "dopo aver avvertito due volte un cacciatorpediniere americano, ha sequestrato le due navi drone per prevenire possibili incidenti". "Dopo aver assicurato il passaggio del trasporto marittimo internazionale, la flottiglia ha rilasciato le due navi in ;;un'area sicura", ha continuato l'emittente statale. La Marina degli Stati Uniti ha affermato che le sue navi stavano scattando foto dell'ambiente circostante e si trovavano nelle vicinanze del Mar Rosso meridionale da più di 200 giorni. "Intorno alle 14:00 (ora locale) del 1 settembre, la 5/a flotta statunitense ha rilevato la nave iraniana che si avvicinava a entrambe le navi senza pilota e le rimuoveva dall'acqua", ha affermato la Marina degli Stati Uniti in una nota. Due cacciatorpedinieri operanti nelle vicinanze, l'USS Nitze e l'USS Delbert D. Black, "sono rimasti sulla scena comunicando con la nave da guerra iraniana per gestire la situazione", ha aggiunto. Le navi della Marina degli Stati Uniti sono state rilasciate intorno alle 8:00 del giorno successivo. Martedì scorso, ha informato il Pentagono, una nave iraniana ha sequestrato un'altra nave drone militare americana nel Golfo, rilasciata dopo che una motovedetta e un elicottero della Marina degli Stati Uniti sono stati schierati sul posto.

