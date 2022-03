Iran sospende negoziati con l'Arabia Saudita

ANTALYA, 13 MAR - L'Iran ha sospeso unilateralmente il negoziato in corso con l'Arabia Saudita per tentare di trovare una riconciliazione dei rapporti. Lo fa sapere l'agenzia iraniana Tasnim citando Nour media, organo di informazione vicino al Consiglio supremo di sicurezza nazionale di Teheran. Solo ieri, il ministro degli Esteri iracheno Fuad Hussein aveva annunciato, a margine del forum diplomatico di Antalya in Turchia, che mercoledì prossimo una delegazione iraniana e saudita avrebbero tenuto un nuovo incontro in Iraq nell'ambito del negoziato. Nei mesi scorsi, Teheran e Riad avevano discusso di una possibile normalizzazione dei rapporti in vari incontri che si erano tenuti nella capitale irachena Baghdad. Le relazioni tra Iran e Arabia Saudita sono complicate a partire dal 2016 a causa del conflitto in Yemen e in seguito all'uccisione, a Riad, del predicatore sciita Sheikh Nimr al-Nimr, critico del regime saudita. Da allora, le ambasciate e le missioni diplomatiche di Riad e Teheran in Iran e Arabia Saudita sono state chiuse.

