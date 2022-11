Iran: Teheran, agiremo contro la risoluzione dell'Aiea

TEHERAN, 19 NOV - "L'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea) ha compiuto una mossa non costruttiva, abusando politicamente della sua posizione: emanando una risoluzione contro l'Iran". Lo ha detto il ministro degli Esteri, Hossein Amirabdollahian, durante la conferenza stampa con il collega dell'Oman, Sayyid Badr Albusaidi, a Teheran."L'Iran intraprenderà un'azione reciproca a questo proposito", ha aggiunto. Nella risoluzione di giovedì, il Consiglio dei governatori dell'Aiea ha censurato l'Iran per l'insufficiente cooperazione nell'indagine dell'agenzia sulle tracce di uranio trovate in tre siti iraniani non dichiarati. Il ministro si è nuovamente opposto alla presenza straniera nella regione, sottolineando che "i Paesi della regione sono in grado di garantire la pace e la sicurezza".

