Iran: tornano a divampare le proteste in tutto il Paese

ROMA, 17 FEB - In Iran tornano a divampare le proteste, a 40 giorni dall'esecuzione di due giovani dimostranti, Mohammad Mahdi Karmi e Mohammad Hosseini, dopo che per alcune settimane le manifestazioni erano diminuite. Lo riporta Bbc Persian. I video pubblicati sui social hanno mostrato manifestazioni ieri sera e nella notte a Teheran, Arak, Isfahan, Izeh nella provincia di Khuzestan e Karaj. I dimostranti hanno urlato slogan contro il leader della Repubblica islamica, Ali Khamenei, e ne hanno augurato la morte. In alcune città i manifestanti hanno appiccato il fuoco e bloccato le strade.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA