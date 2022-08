Iraq: Macron preoccupato, appello al dialogo

PARIGI, 02 AGO - Il presidente francese, Emmanuel Macron, esprime "forte preoccupazione" per la situazione in Iraq, dicendo di condividere l'appello al dialogo lanciato dal premier iracheno, Mustafa al-Kadhimi. "Forte preoccupazione dinanzi alla situazione in Iraq. La calma e la moderazione devono prevalere. Condivido l'appello del premier al dialogo e alla concertazione per rispondere alle aspirazioni degli iracheni", ha dichiarato il capo dello Stato in un tweet pubblicato in lingua araba, secondo la traduzione fornita dall'Eliseo. Dalle elezioni legislative di ottobre 2021, l'Iraq è in preda alla paralisi politica. Mesi di trattative tra i grandi partiti non hanno permesso di eleggere un nuovo presidente della Repubblica o un nuovo governo. I sostenitori del leader sciita Moqtada Sadr hanno avviato un sit-in dinanzi al Parlamento e i suoi rivali politici hanno manifestato a migliaia ieri, a Baghdad. In un appello in tv, sabato scorso, il premier al-Kazimi, che assicura gli affari correnti, ha chiesto ai blocchi politici di "sedersi e negoziare e trovare un'intesa".

