Iraq: tv, 3 morti in scontri a Bassora tra milizie sciite rivali

(ANSAMed) - BEIRUT, 01 SET - Tre persone sono state uccise stamani in scontri armati nel sud dell'Iraq tra milizie sciite rivali. Lo riferisce la tv irachena as Sumariya, che cita il suo corrispondente a Bassora, porto iracheno nel Golfo e principale hub petrolifero del Paese. Nell'area opera l'italiana Eni. Gli scontri sono scoppiati tra miliziani seguaci del leader Moqtada Sadr e loro rivali jihadisti filo-iraniani della milizia Asa'ib Ahl al Haqq. Lunedì e martedì scorso più di 30 persone erano rimaste uccise e 700 ferite a Baghdad in scontri armati, con armi pesanti, tra sadristi e combattenti filo-iraniani. (ANSAMed).

