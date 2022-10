LONDRA, 28 OTT - Sono state convocate da Londra elezioni anticipate in Irlanda del Nord dopo che sono falliti gli ultimi tentativi per sbloccare lo stallo politico sulla formazione di un governo di unità nazionale tra i repubblicani dello Sinn Fein e gli unionisti del Dup. Lo ha annunciato Chris Heaton-Harris, ministro per il Nord Irlanda, precisando che la data non è stata ancora fissata.

