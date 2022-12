Isola di Natale la prima a dare il benvenuto al nuovo anno

ROMA, 31 DIC - L'isola di Natale, o anche Kiritimati, un atollo delle Sporadi Equatoriali nel Pacifico centrale, è la prima a dare il benvenuto al nuovo anno, seguita dalla Nuova Zelanda che ha dato il via ai festeggiamenti per l'arrivo del 2023. Da Sydney a Roma, tutte le principali capitali del mondo si preparano al Capodanno: città come Londra e New York vedranno una folla più numerosa quest'anno poiché le restrizioni anti-Covid sono state abolite.

