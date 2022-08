Israele,arrestati 19 agenti Jihad islamica in Cisgiordania

GERUSALEMME, 06 AGO - Le forze israeliane hanno ampliato la loro offensiva contro la Jihad islamica, annunciando l'arresto di 19 membri del gruppo in Cisgiordania, mentre lanciavano ulteriori attacchi contro obiettivi dei militanti a Gaza. L'esercito israeliano ha riferito in una nota che soldati e agenti dell'agenzia di sicurezza interna Shin Bet hanno arrestato 20 persone in raid mattutini nella Cisgiordania occupata, "di cui 19 sono agenti associati all'organizzazione terroristica della Jihad islamica palestinese".

