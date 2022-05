Israele: Bennett in minoranza dopo defezione deputata araba

(ANSAmed) - TEL AVIV, 19 MAG - Aria di crisi nel governo di Naftali Bennett dopo che oggi una parlamentare araba di sinistra - Jida Rinawi Zoabi del partito Meretz - ha annunciato di non considerarsi più parte della coalizione. Di conseguenza Bennett guida da adesso di fatto un governo di minoranza, con il sostegno alla Knesset di soli 59 deputati su 120. Secondo i media la mossa di Zoabi è giunta di totale sorpresa non solo per Bennett ma anche per lo stesso partito Meretz che ha subito cercato di dissuaderla, ma finora invano. In una lettera aperta Zoabi ha denunciato di non potersi più identificare con "posizioni radicali e di destra" assunte dal governo. "Le immagini viste sulla Spianata delle Moschee di poliziotti violenti contro fedeli in preghiera ed il funerale della giornalista palestinese Shireen Abu Akleh mi hanno portato ad una conclusione: basta così. Non posso più sostenere un governo che maltratta la società da cui provengo". (ANSAmed).

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA