Israele: Corte Suprema boccia ministro governo Netanyahu

TEL AVIV, 18 GEN - La Corte Suprema di Israele ha stabilito che Aryeh Deri, del partito religioso Shas, non può essere ministro dell'interno e della sanità nel nuovo governo di Benyamin Netanyahu in quanto condannato per reati fiscali in passato. La decisione - presa da 10 giudici su 11 - prevede che Netanyahu debba rimuovere il suo ministro dall'incarico. La sentenza della Corte Suprema - una vera e propria bomba politica - dovrà essere ora accettata o meno da Netanyahu. Deri è il segretario di Shas, uno dei maggiori partiti religiosi e stretto alleato di Netanyahu.

