Israele: Lapid, non ci costringeranno al silenzio

TEL AVIV, 13 FEB - "Noi siamo qui solo per pagare le tasse e mandare i nostri figli nell'esercito. Non ci chiuderemo nelle nostre case quando provano a mutare Israele in una oscura dittatura e costringerci al silenzio". Lo ha detto, intervenendo alla protesta in corso a Gerusalemme, Yair Lapid, leader dell'opposizione al governo di Benyamin Netanyahu. "Fingono di non sentire, fingono che non gli importi ma - ha aggiunto riferendosi al governo - ascoltano e hanno paura. Secondo prime stime dei media alla dimostrazione sono presenti circa 60 mila persone.

