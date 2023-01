Israele: Netanyahu, da Assemblea Onu decisione 'vergognosa'

TEL AVIV, 01 GEN - Una decisione "vergognosa" che "non impegna Israele". Così il premier Benyamin Netanyahu ha bollato la risoluzione dell'Assemblea generale dell'Onu di deferire alla Corte internazionale di giustizia "l'occupazione" del "territorio palestinese" da parte di Israele. "Il popolo ebraico - ha detto - non sta occupando la sua terra e non sta occupando la sua eterna capitale Gerusalemme. Nessuna risoluzione dell'Onu può distorcere questa verità storica". "Negli ultimi giorni - ha aggiunto - ho parlato con i leader mondiali che di conseguenza hanno cambiato i loro voti". Tra questi anche una coversazione con il presidente dell'Ucraina Volodomyr Zelensky. Nella notte tra venerdì e sabato scorsi l'Assemblea ha votato, con 87 voti a favore e 26 contrari, una risoluzione che chiede alla Corte dell'Aja di "rendere urgentemente un parere consultivo" sulla "prolungata occupazione, insediamento e annessione del territorio palestinese" da parte di Israele.

