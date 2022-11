ROMA, 14 NOV - La Turchia 'respinge' le condoglianze Usa per le vittime dell'attentato di Istanbul. Lo fa sapere il ministero dell'Interno turco, per il quale gli Stati Uniti "sostengono i terroristi", in riferimento ai curdi in Siria che secondo Ankara sono dietro la strage.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA