Italia-Gb: Segretario Generale Sequi incontra Matthew Collins

ROMA, 10 NOV - Il Segretario Generale della Farnesina, Amb. Ettore Francesco Sequi, ha incontrato oggi il Deputy National Security Advisor del Regno Unito, Matthew Collins, a margine della Conferenza Nato "Cyber Defence Pledge". L'incontro ha consentito di affrontare i principali temi di sicurezza dell'agenda internazionale e le opportunità per rafforzare ulteriormente la collaborazione industriale nel settore della difesa. Ne è emersa confermata la solidità del partenariato tra Italia e Regno Unito sul piano bilaterale e nel contesto Nato. Il Segretario Generale e il Deputy National Security Advisor del Regno Unito hanno convenuto sull'importanza di continuare a lavorare insieme per il sostegno all'Ucraina a difesa della sua libertà, indipendenza e piena integrità territoriale, e mantenendo un atteggiamento di massima fermezza nei confronti della Federazione Russa. Entrambi hanno inoltre espresso soddisfazione per l'unità e compattezza mostrata dalla Nato di fronte a una crisi senza precedenti. Essi hanno rinnovato il proprio impegno a mantenere uno stretto coordinamento anche in relazione alle riflessioni in corso per l'adattamento dell'Alleanza Atlantica alle nuove sfide alla sicurezza collettiva.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA