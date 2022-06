Johnson, commovente tornare a Kiev, omaggio a soldati caduti

ROMA, 18 GIU - Il premier britannico Boris Johnson ha ringraziato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, definendolo un "amico", all'indomani della visita a sorpresa a Kiev. "Grazie per avermi ospitato ieri in Ucraina - ha scritto su Twitter -. È stato incredibilmente commovente camminare per le strade di Kiev ancora una volta con te, per rendere omaggio ai vostri soldati caduti il cui sacrificio e invincibile coraggio non dimenticheremo mai".

