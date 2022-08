Johnson: "Gorbaciov un esempio, diverso da Putin"

ROMA, 31 AGO - Il premier britannico Boris Johnson ha reso omaggio a Mikhail Gorbaciov - ultimo leader sovietico morto ieri in Russia all'età di 91 anni - mettendone in contrasto la figura con quella dell'attuale presidente russo Vladimir Putin, sullo sfondo della guerra in corso. "Sono rattristato - ha scritto Johnson su Twitter - di apprendere della sua morte. Ho sempre ammirato il coraggio e l'integrità con cui portò la Guerra fredda a una conclusione pacifica. In un tempo segnato dall'aggressione di Putin all'Ucraina, il suo impegno senza risparmio per aprire la società sovietica resta un esempio per tutti noi". "Un uomo di Stato unico, che ha cambiato il corso della storia": così il segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres, ha ricordato invece Gorbaciov.

