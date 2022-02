Johnson lancia piano Gb per 'convivere col virus' del Covid

LONDRA, 21 FEB - "Convivere con il Covid" in una fase in cui "la pandemia non è finita", ma la diffusione della variante Omicron è tornata sotto controllo nel Regno Unito (con l'aiuto dei vaccini e anche dopo la revoca di ogni restrizione sostanziale), come certifica il calo consolidato di contagi e ricoveri ospedalieri. E' il messaggio indirizzato dal premier britannico Boris Johnson alla nazione a margine di una riunione ad hoc del consiglio dei ministri che precede in queste ore l'annunciata illustrazione di un nuovo piano - destinato a essere anticipato a partire da questa settimana in Inghilterra - attraverso il quale l'isola si prepara a eliminare (primo Paese occidentale a farlo) sia l'obbligo di auto isolamento generalizzato per le persone infettate dal coronavirus, sia la distribuzione a pioggia dei kit per i test antigenici.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA