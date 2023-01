Johnson, 'Putin minacciò di colpirmi con un missile'

LONDRA, 30 GEN - Il presidente russo Vladimir Putin avrebbe minacciato personalmente Boris Johnson con un attacco missilistico durante una telefonata "straordinaria" nel periodo precedente all'invasione dell'Ucraina da parte di Mosca il 24 febbraio scorso: lo ha sostenuto lo stesso ex premier britannico intervistato dalla Bbc per un documentario dal titolo 'Putin contro l'Occidente'. L'allora primo ministro ha raccontato che Putin gli disse che "sarebbe bastato un minuto" e che la conversazione avvenne all'indomani di una sua visita in Ucraina: compiuta in extremis, qualche settimana prima dell'inizio della guerra, il primo febbraio di un anno fa.

