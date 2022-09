Kadyrov torna in video, ora offensiva su larga scala nel Donetsk

ROMA, 04 SET - Il capo della Cecenia Ramzan Kadyrov torna in video su Telegram dopo aver annunciato che intende prendersi una pausa "indefinita e lunga" dal suo incarico. Oggi ha affermato che il distaccamento delle forze speciali cecene 'Akhmat' e il secondo corpo della Repubblica popolare di Lugansk hanno lanciato un'offensiva su larga scala nella Repubblica popolare di Donetsk. "I nostri combattenti - ha detto Kadyrov secondo quanto riportato da Ria Novosti - stanno avanzando attivamente in direzione di Soledar, Yakovlevka, Seversk . La pausa che è stata sostenuta per scopi tattici ultimamente si è pienamente giustificata. Non svelerò tutti i segreti, ma grazie al piano che abbiamo sviluppato, il nemico ha rivelato tutte le sue posizioni", afferma nella pubblicazione.

