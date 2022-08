Kenya: elezioni, aperti i seggi per 22.1 milioni di votanti

NAIROBI, 09 AGO - Alle sei di questa mattina (ore 5 italiane) si sono aperti i seggi elettorali per le settime elezioni generali in Kenya. Sono 22,1 milioni i cittadini che possono recarsi alle urne, per eleggere il presidente della Repubblica, parlamentari e rappresentanti delle 47 contee. Fin da almeno un'ora prima, fuori dai seggi si sono formate lunghe code, senza particolari problemi di ordine pubblico, dopo la tormentata giornata di ieri con una sezione data alle fiamme nella cittadina di Mandera e un veicolo che trasportava schede assaltato a nord di Nairobi. Come riferito dalle televisioni nazionali che copriranno non stop l'intera giornata, i sostenitori di Raila Odinga, leader dell'opposizione dato per favorito, hanno iniziato a suonare fischietti e trombette già alle 3 del mattino, per svegliare gli elettori e convincerli a votare. Il suo rivale, il vicepresidente William Ruto, è stato tra i primi a presentarsi al seggio. "Ho votato presto per evitare inconvenienti con la folla - ha dichiarato al quotidiano Daily Nation - La nostra preghiera prima del voto è stata per un'elezione pacifica. Sono anche felice che questa storica elezione inauguri una nuova era per il Paese".

