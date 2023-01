Kenya: epidemia di colera, 70 morti

NAIROBI, 16 GEN - Sono 70 le vittime di una nuova epidemia di colera nelle regioni settentrionali del Kenya, con casi segnalati in almeno 14 delle 47 contee del paese. Lo ha confermato il Ministro della Sanità keniana Emmanuel Okunga, parlando al quotidiano The Star. Okunga ha dichiarato ieri che nelle contee di Murang'a, Nakuru, Usain Gishu e Nyeri la diffusione è stata messa sotto controllo, mentre ora l'attenzione è su Garissa, Tana River e Wajir. "Abbiamo rafforzato la sorveglianza in tutte le contee e stiamo cercando di individuare tutti i possibili casi - ha detto Okunga -, il Ministero del'Acqua e le società idriche stanno anche disinfettando condotti e fognature". Uno dei maggiori problemi, secondo The Star, riguarda il campo profughi di Dadaab, al confine con la Somalia, dove vivono circa 30 mila persone. "Nella sottocontea di Dadaab abbiamo 14 casi - ha dichiarato il responsabile della Sanità locale, Mohammed Dagane - Il numero totale di casi che abbiamo trattato dall'inizio dell'epidemia è di 1.777 persone". Dagane ha confermato che 1.600 di questi si trovavano nei campi profughi.

