Kenya: era 'sovraccarica' la barca con turisti italiani

NAIROBI, 23 GEN - Era "sovraccarica" l'imbarcazione da 'safari marino" ribaltatasi sabato scorso a Watamu, in Kenya, con a bordo 13 turisti italiani, oltre ad almeno 15 cittadini keniani di cui tre hanno perso la vita ed uno risulta ufficialmente disperso. Lo riferisce il sito The Standard citando un comunicato emesso della Contea keniana di Kilifi dopo aver ricevuto le relazioni delle autorità locali. Nella comunicazione, firmata dal Governatore Gideon Mung'aro, si legge che "l'imbarcazione ha superato le sue capacità" e si menzionano le particolari condizioni avverse del mare. Tutti i turisti italiani sono stati salvati da altre barche in zona e portati a riva. Restano stazionarie ma non gravi le condizioni dell'unica ricoverata, una pensionata settantenne della provincia di Milano. "Aumenteremo i controllori sulle spiagge per garantire il rispetto della sicurezza e assicurare una risposta tempestiva alle emergenze e agli incidenti", ha detto ancora Mung'aro.

