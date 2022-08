Kenya: lo sconfitto Odinga annuncia ricorsi

NAIROBI, 16 AGO - Il candidato alle elezioni presidenziali del Kenya Raila Odinga ha rigettato i risultati della commissione elettorale indipendente che ha annunciato ieri, per voce del suo presidente Wafula Chebukati, il rivale William Ruto come nuovo presidente della Repubblica. In una conferenza stampa trasmessa dalle emittenti nazionali, il leader dell'opposizione ha dichiarato nullo il processo elettorale annunciando che la sua coalizione Azimio La Umoja percorrerà tutte le vie legali possibili per far valere le proprie ragioni. "Quello che abbiamo visto ieri è stata una parodia e un palese disprezzo per la costituzione del Kenya", ha detto Odinga in una conferenza stampa il giorno dopo l'annuncio dei risultati elettorali. "Il nostro parere è chiaro: i dati annunciati da Chebukati devono essere annullati da un tribunale - ha detto Odinga - A nostro avviso, non c'è né un vincitore legalmente e validamente dichiarato né un presidente eletto". Odinga ha citato anche le divisioni all'interno della commissione elettorale ed ha lanciato un appello ai suoi elettori: "Voglio lodare i nostri sostenitori per aver mantenuto la calma e la pace e li esorto a continuare a farlo. Che nessuno prenda la legge nelle proprie mani. La giustizia prevarrà". Ha concluso.

