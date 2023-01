TEHERAN, 04 GEN - "Il mondo occidentale moderno, ipocrita sostenitore dei diritti delle donne, dovrebbe essere incolpato per la situazione delle donne in occidente, poiché le ha veramente danneggiate". Lo ha detto il leader supremo della rivoluzione islamica, l'ayatollah Seyyed Ali Khamenei aggiungendo che "le donne nella società occidentale stanno soffrendo". Khamenei ha incontrato un gruppo di donne in occasione della Festa della mamma.

