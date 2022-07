WASHINGTON, 17 LUG - Joe Biden ha smentito la versione del ministro degli esteri saudita Adel al-Jubeir, che ha detto a Fox News di non averlo sentito accusare il principe Mohammed bin Salman per l'omicidio Khashoggi. Alla domanda se il capo della diplomazia di Riad dicesse la verità, il presidente, di ritorno dal suo viaggio in Arabia Saudita, ha risposto con un perentorio "No".

