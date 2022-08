Kiev,007 Mosca pianificano stragi in Russia,Dugina solo la prima

ROMA, 23 AGO - "Il sostegno alla guerra sta calando in Russia e il Cremlino ha bisogno di una mobilitazione sociale. Per questo l'Fsb (i servizi russi, ndr) sta pianificando una serie di atti terroristici nelle città russe, con tante vittime civili. Dugina è stata solo la prima. L'Ucraina, a differenza della Russia, non è in guerra con i civili". Lo ha detto Oleksii Danilov, Segretario del Consiglio di sicurezza e difesa nazionale dell'Ucraina, citato dal giornale Ukrainska Pravda.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA